LIVE MotoGP GP Malesia 2024 in DIRETTA | Martin e Bagnaia cominciano bene la prima sessione di libere

DIRETTA LIVE -31 minuti: attenzione a Morbidelli e Quartararo che potrebbero fare un buon giro -32 minuti: arriva anche Pecco che si prende la leadership con 2:00.802, ora Martin è secondo a +0.145. Inizia la sfida a distanza tra i due -34 minuti: eccolo Martin che scende sotto i due minuti e uno. 2:00:947 per lui, adesso leader davanti a Bezzecchi (+0.154) ed Alex Marquez (+0.257). Sesto posto per Bagnaia (+0.400), casco rosso al primo settore -35 minuti: si abbassano i tempi, ancora pochi minuti e si potrà andare sotto i due minuti -36 minuti: adesso c'è Marco Bezzecchi in testa. Il pilota italiano mette a referto 201-101. Si migliora Bagnaia, adesso secondo a +0.246, quindi Quartararo (+0.315), Alex Marquez (+0.391), Marc Marquez (+0.409). Martin è quindicesimo a +1.173 -38 minuti: eccolo Fabio Quartararo. Il francese stampa 2:01.655.

MotoGP, GP Malesia a Sepang: le prove libere in diretta LIVE

Penultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, in pista a Sepang per le Libere 1 (ora LIVE su Sky e in streaming su NOW). Discorso a due per il mondiale, con Martin che in questo weekend ha il primo ...

LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: inizia la resa dei conti tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata del week end di Sepang in tv/streaming - La presentazione del GP Malesia - Numeri ...

Diretta MotoGp streaming/ Prove libere live video tv GP Malesia 2024 Sepang (oggi 1° novembre)

Diretta MotoGp prove libere GP Malesia 2024 Sepang live streaming video tv oggi, venerdì 1° novembre: orari e classifiche delle due sessioni.

MotoGP, GP Malesia: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Stanotte e domani mattina con le prove libere si apre il GP della Malesia della MotoGP 2024 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Sepang: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky ...