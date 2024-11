DIRETTA LIVE 9.08 La nostra DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia a Sepang finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per contenuti, approfondimenti e analisi. 9.06 La più grande sorpresa è Acosta fuori dal Q2, in undicesima posizione. Dodicesimo Bezzecchi, diciottesimo Marini, ventunesimo Iannone e ventiduesimo Savadori: anche loro partiranno dal Q1. 9.05 DIRETTAmente al Q2 approdano Bagnaia, Martin, Bastianini, Vinales, Alex Marquez, Quartararo, Morbidelli, Rins, Miller, Marc Marquez. 9.03 Bagnaia chiude quindi in testa queste pre-qualifiche davanti a Martin: una crescita fantastica per Pecco nel finale che è riuscito a battere il super tempo del suo rivale. Lo spagnolo però è caduto nell’ultimo giro cronometrato quando poteva balzare nuovamente al comando. 9.01 Marc Marquez si mette nei dieci: 1:58. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia il più veloce nelle prove libere, cade Martin, Marquez si salva Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.08 La nostradelle pre-qualifiche del Gran Premio dellaa Sepang finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per contenuti, approfondimenti e analisi. 9.06 La più grande sorpresa è Acosta fuori dal Q2, in undicesima posizione. Dodicesimo Bezzecchi, diciottesimo Marini, ventunesimo Iannone e ventiduesimo Savadori: anche loro partiranno dal Q1. 9.05mente al Q2 approdano, Bastianini, Vinales, Alex, Quartararo, Morbidelli, Rins, Miller, Marc. 9.03chiude quindi in testa queste pre-qualifiche davanti a: una crescita fantastica per Pecco nel finale che è riuscito a battere il super tempo del suo rivale. Lo spagnolo però è caduto nell’ultimo giro cronometrato quando poteva balzare nuovamente al comando. 9.01 Marcsi mette nei dieci: 1:58.

MotoGP, GP Malesia a Sepang: le prove libere in diretta LIVE

Penultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, in pista a Sepang per le Libere 1 (ora LIVE su Sky e in streaming su NOW). Discorso a due per il mondiale, con Martin che in questo weekend ha il primo ...

LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: inizia la resa dei conti tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata del week end di Sepang in tv/streaming - La presentazione del GP Malesia - Numeri ...

LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia chiude la FP1 davanti, più indietro Martin. Alle 8:00 le pre-qualifiche

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:26 Per il momento è tutto ... il box in rosso per passare alla KTM. (MotoGP) Dopo il GP della Thailandia 2024, la MotoGP torna in pista in Malesia: ecco tutti ...

Diretta MotoGp streaming/ Prove libere live video tv GP Malesia 2024 Sepang (oggi 1° novembre)

(ilsussidiario.net)

Diretta MotoGp prove libere GP Malesia 2024 Sepang live streaming video tv oggi, venerdì 1° novembre: orari e classifiche delle due sessioni.