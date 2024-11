LIVE – F1 GP Brasile 2024 | le qualifiche sprint in DIRETTA

DIRETTA testuale delle qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile. La F1 si vede impegnata sul circuito di Interlagos, che ospita il ventunesimo weekend di gara della stagione. La struttura brasiliana è anche palcoscenico del quinto weekend sprint del 2024, con il format che si è visto in scena appena due settimane fa, ad Austin. Team e piloti devono adattarsi ad una serrata tabella di marcia, che prevede una sessione di prove libere, due di qualifiche, la gara sprint e la gara della domenica. Nella giornata di venerdì 1 novembre, a partire dalle 19:30 italiane, è attesa la sessione di qualifiche sprint, che deciderà la griglia di partenza della ‘mini-gara’ del giorno successivo. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo le qualifiche, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Latestuale delledel Gran Premio del. La F1 si vede impegnata sul circuito di Interlagos, che ospita il ventunesimo weekend di gara della stagione. La struttura brasiliana è anche palcoscenico del quinto weekenddel, con il format che si è visto in scena appena due settimane fa, ad Austin. Team e piloti devono adattarsi ad una serrata tabella di marcia, che prevede una sessione di prove libere, due di, la garae la gara della domenica. Nella giornata di venerdì 1 novembre, a partire dalle 19:30 italiane, è attesa la sessione di, che deciderà la griglia di partenza della ‘mini-gara’ del giorno successivo. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo le, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista.

