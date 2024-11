Ilrestodelcarlino.it - Le promesse del Romagna crescono

Domenica 27 ottobre la squadra Under 14 femminile delRfc ha partecipato alla festa del rugby femminile che si è svolta a Sona (Verona), attività interregionale organizzata dai comitati Veneto, Lombardia, Emilia-e Friuli Venezia Giulia. La partecipazione a questa tappa del campionato ha segnato il debutto assoluto per la rappresentativa femminile Under 14 della Franchigia, che ha avuto l'occasione di cimentarsi nel rugby a XIII. La squadra romagnola (con aggregate anche atlete emiliane del Colorno) ha disputato tre partite, con squadre lombarde e venete (Milano, Verona e Paese): non sono arrivati risultati positivi sul campo, ma l'esperienza è stata sicuramente molto formativa per le ragazze, considerando che il gruppo sta muovendo i suoi primi passi e conta tante esordienti.