Repubblica.it - Le prime ammissioni della banda delle spie: “Tutto era gestito da una mano oscura”

Leggi tutto su Repubblica.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Repubblica.it: Le dichiarazioni degli indagati al gip. Uno degli hacker rivela: “Temevo per la mia vita e per la mia famiglia”. Claudio Del Vecchio, vittima di un falso report ad opera del fratello Leonardo, manda gli avvocati in procura