La vita di Luca ‘O’Zulù’ Persico | autobiografia del leader dei 99 Posse

Le radici di un ribelle 'Vocazione rivoluzionaria' è il titolo della primadi, uscita il 30 ottobre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Essere il frontman dei 99è solo la punta dell'iceberg di un personaggio complesso e sfaccettato come. Amato e odiato per la sua musica, come per le sue posizioni politiche e sociali, superati i 50, O'Zulù si racconta senza veli, aprendo a tutti le pagine della suaprivata e della sua carriera artistica. Unadi musica, impegno e rivoluzione. Questo è il filo conduttore che attraversa il racconto di, che dagli anni '70 ai '90 passa in rassegna la sua storia più personale, cercando le radici di quel carattere che lo porterà a diventare il cantante di successo che tutti conosciamo.