La Vigor Fucecchio cerca il poker con la Virtus Limite affronta a Signa il Quartotempo Firenze

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: È unasulle ali dell’entusiasmo quella che stasera proverà a centrare la quarta vittoria di fila nella sesta giornata del campionato di Serie C1. I ragazzi di mister Poli sono attesi a Staggia dallaPoggibonsi (inizio alle 21.30), che in questo momento è quartultima con 3 punti a 6 lunghezze da Fejzaj e compagni. Tra l’altro i senesi hanno perso entrambe le partite disputate finora sul proprio campo. Nella stessa categoria, invece, l’Atleticoproverà a dare continuità all’impresa di settimana scorsa in casa del Cus Pisa. Sempre stasera, ma alle 22.15 al palazzetto di, i biancorossi ricevono il Città di Massa che hanno giàto e battuto 3-0 a domicilio nel quadrangolare del primo turno di Coppa Toscana. Per i ‘colchoneros’ l’obiettivo è l’aggancio in classifica.