della stagione televisiva attuale: La Talpa, storico reality show che ha appassionato milioni di telespettatori nelle scorse edizioni, torna in TV con tantissime novità a partire dalla sua conduttrice. Al timone della nuova attesissima edizione ci sarà infatti Diletta Leotta. La Talpa, quando comincia? La data A quanto pare, stando alle ultime news, Mediaset ha deciso il giorno per accendere i riflettori su uno dei programmi più attesi di quest’anno. L’esordio de La Talpa, secondo quanto risulta a noi di SuperGuidaTv, dovrebbe essere martedì 5 novembre 2024. A meno di nuovi cambi di palinsesto, si dovrà aspettare meno di una settimana quindi per vedere la prima puntata del reality in onda su Canale 5. Superguidatv.it - La Talpa, quando comincia? Ecco la data della prima puntata e il trailer del programma Leggi tutto su Superguidatv.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Superguidatv.it: È sicuramente uno dei programmi più attesistagione televisiva attuale: La, storico reality show che ha appassionato milioni di telespettatori nelle scorse edizioni, torna in TV con tantissime novità a partire dalla sua conduttrice. Al timonenuova attesissima edizione ci sarà infatti Diletta Leotta. La? LaA quanto pare, stando alle ultime news, Mediaset ha deciso il giorno per accendere i riflettori su uno dei programmi più attesi di quest’anno. L’esordio de La, secondo quanto risulta a noi di SuperGuidaTv, dovrebbe essere martedì 5 novembre 2024. A meno di nuovi cambi di palinsesto, si dovrà aspettare meno di una settimana quindi per vedere ladel reality in onda su Canale 5.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La, quandola, il Grande Fratello gli fa spazio e cambia giorno; La, svelata ladi partenza:quando inizia il reality show; La, Mediaset ‘salva’ Diletta Leotta ma ci sarà un ‘trucco’ nel finale: cosa succede; La: cast, quando inizia, conduttrice e dove vedere il reality show; Quando iniziano GF, TI, TSQV, Amici, Uomini e Donne e La?; La2024, cast e quando inizia: da Elisa di Francisca a Veronica Peperini e Andreas Muller,chi ci s; Approfondisci 🔍

La Talpa, quando comincia? Ecco la data della prima puntata e il trailer del programma

(superguidatv.it)

Tutto pronto per dare il via alla nuova attesissima edizione de La Talpa. Ecco quando comincia: la data e il trailer del reality Mediaset ...

La Talpa, quando comincia? Ecco la data, il Grande Fratello gli fa spazio e cambia giorno

(msn.com)

Il Grande Fratello cambia data? Inizialmente al martedì ... Uno switch che non è ancora stato calendarizzato, ma che sarebbe nei piani di Mediaset. La talpa, ecco il cast Ecco il cast ufficiale de La ...

La Talpa, c’è la data d’inizio ufficiale ma Diletta Leotta ha una “richiesta”…

(msn.com)

Finalmente ci siamo: La Talpa ha inizio e c’è pure la data ufficiale anche se potrebbero esserci novità per Diletta Leotta e il reality in corso d’opera. C’era grande attesa per conoscere la data di ...

Quando inizia La Talpa su Canale 5? Quando comincia il reality

(novella2000.it)

Ricordiamo infine che per vedere La Talpa in TV e streaming è necessario seguire Canale 5 dall’ 11 novembre e Mediaset Infinity non solo per rivedere le puntate, ma anche per tanti altri contenuti ...