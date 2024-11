Fanpage.it - La storia a lieto fine dei 124 anziani di una Rsa di Sedavì salvati dall’alluvione da 10 dipendenti

Leggi tutto su Fanpage.it

(Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sono 124 gliche nella Rsa Novaedat di, vicino Valencia, sono stati portati in salvo durante l'alluvione che ha causato quasi 200 morti. Glisono stati portati in braccio o in spalla al secondo piano della struttura dalle 10 infermiere presenti.