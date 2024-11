Laverita.info - Italia a crescita zero per colpa della Bce. Ora Panetta avverte: «Tassi giù subito»

(Di venerdì 1 novembre 2024) Abbiamo l’inflazione più bassa dell’Eurozona ma la Lagarde tiene alti i. Ok per la Germania, per noi una zavorra.