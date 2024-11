Ilfattoquotidiano.it - Iran: “Risposta a Israele sarà inimmaginabile”. Cnn: “Tel Aviv ha un alto livello di prontezza”. Altri raid su Gaza nella notte: almeno 47 morti

Le dichiarazioni delle ultime ore tornano a far salire la tensione tra Tel Aviv e Teheran. Israele si trova in un "alto livello di prontezza" in vista di un possibile attacco dall'Iran. Lo scrive la Cnn citando una fonte militare israeliana, che tuttavia ha aggiunto che stanno "ancora valutando il processo decisionale in Iran" per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia per i raid israeliani contro la Repubblica islamica del 26 ottobre. Secondo la fonte, i recenti attacchi israeliani alle strutture di produzione missilistica e alla difesa aerea iraniana hanno "creato un dilemma per Teheran", poiché la sua capacità di colpire Israele e difendersi da futuri attacchi israeliani è stata diminuita.