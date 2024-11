Ilfattoquotidiano.it - Incidente nel Biellese, muore bimbo di quattro anni: l’auto su cui viaggiava è uscita di strada

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Undiè morto dopo essere rimasto coinvolto in unle a Valdilana, in provincia di Biella, poco dopo la mezzanotte di venerdì.su cuiil piccolo, guidata dal padre 47enne, èdiper cause ancora da chiarire: a bordo c’erano anche le due sorelle, di nove e 11, e la madre 41enne, tutte e tre rimaste lievemente ferite. Le condizioni del, trasportato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino in elicottero, sono apparse da subito gravissime: ricoverato già in arresto cardiaco, è morto nelle prime ore del mattino. L'articoloneldisu cuidiproviene da Il Fatto Quotidiano.