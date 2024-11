Lecceprima.it - Incendio nella festa di Ognissanti, distrutta una Mercedes a Gallipoli

Leggi tutto su Lecceprima.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lecceprima.it:- Avvolta dalle fiamme, è andata completamenteunaclasse C, parcheggiata in via Federico Fellini, a. L'ennesimo episodio incendiario si è verificato questa mattina, qualche minuto prima dello scoccare delle 6, e ha richiesto l'intervento di una squadra dei