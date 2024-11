Milanotoday.it - In sei accerchiano un ragazzino e gli strappano la collana

Leggi tutto su Milanotoday.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Hanno accerchiato la vittima, in sei, perché al collo aveva una collanina d'oro. Gli agenti di polizia ne hanno intercettati quattro, ma del gioiello non c'è traccia. È accaduto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, poco dopo le 3 in viale Stelvio a due passi dalla discoteca