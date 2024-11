Fanpage.it - In Emilia-Romagna dal 2025 l’aborto farmacologico si potrà fare anche a domicilio: come funziona

Leggi tutto su Fanpage.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: La procedura per l'Ivg farmacologica prevede di assumere due farmaci: in, a partire dal, le donne potranno prendere il secondo direttamente a casa propria, dopo una visita in ambulatorio. Lo ha stabilito una determina regionale che ha sollevato polemiche da ambienti antiabortisti e da Fratelli d'Italia.