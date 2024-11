In cosa Antonio Conte ricorda Ottavio Bianchi: la spiegazione di un grande ex del Napoli - "Nell’essere sempre sul pezzo e non lasciar sorvolare nulla in maniera maniacale ritrovo un po’ di Ottavio Bianchi in Antonio Conte". A dirlo è un grande ex del Napoli dell'era Maradona, Massimo Crippa, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport.Il paragone con il Napoli 89/90 Europa.today.it - In cosa Antonio Conte ricorda Ottavio Bianchi: la spiegazione di un grande ex del Napoli Leggi tutto su Europa.today.it (Europa.today.it - venerdì 1 novembre 2024)- "Nell’essere sempre sul pezzo e non lasciar sorvolare nulla in maniera maniacale ritrovo un po’ diin". A dirlo è unex deldell'era Maradona, Massimo Crippa, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport.Il paragone con il89/90

In cosa Antonio Conte ricorda Ottavio Bianchi: la spiegazione di un grande ex del Napoli

L'ex centrocampista azzurro Massimo Crippa analizza il momento della squadra partenopea e fa il paragone tra il tecnico salentino e l'allenatore che guido il club alla vittoria del primo scudetto e de ...

Il Corriere della Sera si è soffermato su Antonio Conte, allenatore del Napoli: "Conte, nel frattempo, ha conquistato Napoli. Ma la cosa più sorprendente è che Napoli ha conquistato Conte e questo era ...

Antonio Conte in conferenza ha presentato la sfida al Maradona tra Napoli e Atalanta tessendo le lodi dei nerazzurri: "Sono una realtà consolidata ...

Mister Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Rai Radio 1, ha espresso la sua opinione in merito alla nuova stagione ...