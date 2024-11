avvio in deciso calo per il prezzo del gas che scende sotto quota 39 euro con la prospettiva di un novembre mite e secco. Ad Amsterdam i contratti su dicembre cedono il 4%. Quotidiano.net - Il prezzo del gas in avvio cede il 4% sotto quota 39 euro Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:in deciso calo per ildel gas che scende39con la prospettiva di un novembre mite e secco. Ad Amsterdam i contratti su dicembre cedono il 4%.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildelinil 4% sotto quota 39 euro; Ildelinil 4% sotto quota 39 euro; Ildelinil 4% sotto quota 39 euro; Ildelinil 4% sotto quota 39 euro; Ilinil 2,9% su tensioni in Medioriente; Ilinil 2,9% su tensioni in Medioriente; Approfondisci 🔍

Il prezzo del gas in avvio cede il 4% sotto quota 39 euro

(ansa.it)

Avvio in deciso calo per il prezzo del gas che scende sotto quota 39 euro con la prospettiva di un novembre mite e secco. Ad Amsterdam i contratti su dicembre cedono il 4%.

Il prezzo gas in avvio cede il 2,9% su tensioni in Medioriente

(tuttosport.com)

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Avvio pesante per il prezzo del gas per le tensioni in Medioriente. Ad Amsterdam i contratti Ttf su novembre cedono il 2,9% a 42,2 euro al megawattora. (ANSA).

Il prezzo del gas in avvio è debole e sotto i 40 euro

(tuttosport.com)

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Avvio fiacco per il prezzo del gas sotto i 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,9 euro. (ANSA).

Il prezzo del gas apre in calo a 40 euro

(giornaletrentino.it)

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Avvio in calo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,7% a 40 euro al megawattora. (ANSA).