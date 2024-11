Ilrestodelcarlino.it - Ieri mattina presidio della Flc-Cgil, delegazione dal prefetto

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:è stato proclamato dalla Flclo sciopero per l’intera giornata di tutti e i lavoratorifilieraconoscenza: scuola, università, ricerca e Afam e scuole non statali con contratto Aninsei. A Ravenna c’è stato unin piazza del Popolo di fronte la Prefettura a partire dalle 10.30. Nel corso del sit-in unadel sindacato e dei lavoratori è stata ricevuta dal. "Nella bozzalegge di bilancio, che si appresta ad essere approvata riscontriamo risorse inadeguate per il corretto funzionamento delle scuole e tagli lineari pari a 7.834 unità di personale ATA e docente – ha spiegato Francesca Lo Iacono – segretaria generaleFlcRavenna – , per questo motivo abbiamo deciso di scendere in piazza e scioperare"