Halloween è alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Ma il web patrolling è ormai entrato a far parte delle attività investigative dei carabinieri, che devono essere al passo con i tempi per contrastare i reati.E’ tutto organizzato con Napolitoday.it - I carabinieri interrompono una festa di Halloween con 848 giovani mascherati: il blitz Leggi tutto su Napolitoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Napolitoday.it: Sui social la voce impazza. La serata diè alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Ma il web patrolling è ormai entrato a far parte delle attività investigative dei, che devono essere al passo con i tempi per contrastare i reati.E’ tutto organizzato con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Iunadicon 848 giovani mascherati: il blitz; Somma Vesuviana,abusiva di; Somma vesuviana,la notte di, per circa 850 giovani “ zombie”; San Leone, polizia ein villa a base di alcol e cocaina; Vercelli: Tredici nuoviper le stazioni vercellesi; Fabriano, idue feste private: 12 multe elevate -; Approfondisci 🔍

Somma Vesuviana, carabinieri interrompono festa abusiva di Halloween

(rainews.it)

E' la festa abusiva di Halloween interrotta, la scorsa notte, dai carabinieri in un ristorante trasformato senza alcuna autorizzazione in discoteca. Identificate dai militari dell'Arma 848 clienti ...

I carabinieri interrompono una festa di Halloween con 848 giovani mascherati: il motivo

(napolitoday.it)

Durante i controlli i carabinieri hanno trovato anche 13 lavoratori in nero e, quindi, altri guai per il solo proprietario del ristorante. L’imprenditore è stato denunciato per lavoro sommerso e altre ...

Festa abusiva per Halloween con 848 ragazzi, i biglietti online: carabinieri nel ristorante a Somma Vesuviana

(fanpage.it)

Blitz in un ristorante del Napoletano dove era in corso una festa per Halloween senza autorizzazioni; denunciati proprietario e i due organizzatori, trovati ...

Festa di Halloween abusiva organizzata sui social, blitz nel locale: maxi multa e tre denunciati

(ilmeridianonews.it)

Durante i controlli i carabinieri hanno trovato anche 13 lavoratori in nero. L’imprenditore è stato quindi denunciato per lavoro sommerso e per altre infrazioni che hanno portato a una multa di ...