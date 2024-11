I big della MotoGp non vogliono correre in Spagna (Di venerdì 1 novembre 2024) AGI - I principali piloti della MotoGp hanno chiesto di spostare da Valencia l'ultimo gran premio della stagione, in programma nella città spagnola in ginocchio per le alluvioni. La gara, in programma sul Circuito Ricardo Tormo, alle porte della città, il 16 e 17 novembre, potrebbe essere decisiva per il titolo mondiale. Il gruppo dei piloti è preceduto dal 'padrone di casa', lo spagnolo Jorge Martin, leader della classifica davanti a Francesco Bagnaia, detentore del titolo staccato di 17 punti. “Alla fine dei conti, credo che la soluzione migliore sia quella di correre altrove”, ha dichiarato, esortando i vertici dello sport a prendere al più presto una decisione su un eventuale cambio di sede. “La cosa migliore sarebbe saperlo subito, in modo da affrontare il weekend in modo diverso”, ha spiegato il pilota della Pramac Ducati. "Non penso sia giusto correre lì. Agi.it - I big della MotoGp non vogliono correre in Spagna Leggi tutto su Agi.it (Di venerdì 1 novembre 2024) AGI - I principali pilotihanno chiesto di spostare da Valencia l'ultimo gran premiostagione, in programma nella città spagnola in ginocchio per le alluvioni. La gara, in programma sul Circuito Ricardo Tormo, alle portecittà, il 16 e 17 novembre, potrebbe essere decisiva per il titolo mondiale. Il gruppo dei piloti è preceduto dal 'padrone di casa', lo spagnolo Jorge Martin, leaderclassifica davanti a Francesco Bagnaia, detentore del titolo staccato di 17 punti. “Alla fine dei conti, credo che la soluzione migliore sia quella dialtrove”, ha dichiarato, esortando i vertici dello sport a prendere al più presto una decisione su un eventuale cambio di sede. “La cosa migliore sarebbe saperlo subito, in modo da affrontare il weekend in modo diverso”, ha spiegato il pilotaPramac Ducati. "Non penso sia giustolì.

I big della MotoGp non vogliono correre a Valencia

AGI - I principali piloti della MotoGP hanno chiesto di spostare da Valencia l'ultimo gran premio della stagione, in programma nella città spagnola in ginocchio per le alluvioni. La gara, in programma ...

MotoGP, Bagnaia si rifiuta di correre a Valencia

Un’alluvione devastante ha colpito Valencia, provocando morti, feriti, dispersi, sfollati e tanti danni di vario tipo. Una situazione veramente drammatica e che interessa… Leggi ...

Miller scherza: "Non vogliamo più Crutchlow con noi"

MotoGP | Marquez: “Se Pecco dice di non voler correre, poi non lo deve fare”

Il venerdì di un weekend di gara significa sempre azione in pista, tuttavia il Gran Premio della Malesia ha una priorità e non è la lotta mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. A tenere banco anch ...