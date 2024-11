Infobetting.com - Hoffenheim-St. Pauli (sabato 02 novembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

(Infobetting.com - venerdì 1 novembre 2024) Nono turno di Bundesliga che vede l’di Matarazzo ricevere in casa il St.di Blessin. I biancoblu non hanno avuto troppi problemi in DFB Pokal, dove hanno regolato il Norimberga per 2 a 1 passando il turno con il minimo sindacale. Ampio turnover per il tecnico ex Stoccarda che ha trovato tra le seconde linee Chaves e Tabakovic autori dei gol che hanno permesso il InfoBetting: Scommesse Sportive e