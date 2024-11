Quotidiano.net - Gala d’Oro che spettacolo!. Una pioggia di emozioni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: L’appuntamento da non perdere a Fieracavalli è ilPathos, in programma giovedì 7 e sabato 9 novembre al Padiglione 8, che ospiterà importanti artisti equestri nazionali e internazionali capaci di trasportare tutti in un’atmosfera magica, fatta diindimenticabili. Grande novità di quest’anno, l’Horse Crazy Day by Handtmann di venerdì 8 novembre che, al padiglione 8, unirà sport e: durante il giorno le competizioni in programma saranno intervallate da esibizioni di importanti artisti come Nesli, Wayne, Sarah Toscano e Dile, seguito dal Musical Equestre con Gessica Notaro. Quando le luci dei padiglioni si spengono, si accendono quelle della pista da ballo. Come nei migliori concorsi internazionali, Fieracavalli offre alla città di Verona, e ai visitatori della manifestazione, un fine settimana di puro divertimento con le?Crazy Horse Nights.