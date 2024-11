Lopinionista.it - “Free Love”, il nuovo album dei Negramaro dal 22 novembre con tanti ospiti

(Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)- LECCE – “” è il nonoin studio deie sarà disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono glipresenti nel disco. L’è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri imporartisti della storia della musica mondiale. Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e. Il concept di “” si esprime attraverso la copertina del disco, che ospita l’opera originale “NARCISO” di Jago, scultore italiano definito dal The Guardian “IlMichelangelo”.