Francia, sparatoria a Poitiers: cinque feriti gravi

Una sparatoria è avvenuta intorno alle 22.45 di giovedì 31 ottobre nel quartiere Couronneries di Poitiers, in Francia, lasciando almeno cinque persone gravemente ferite, una delle quali in prognosi riservata. Lo riferisce Bfmtv citando una fonte della polizia. La prefettura ha annunciato rinforzi di polizia, mentre il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato di "un centinaio di persone coinvolte". Un quindicenne in pericolo di vita Una delle vittime, un adolescente di 15 anni, è in pericolo di vita dopo essere stato colpito alla testa. In totale, "diverse centinaia di persone, tra le 400 e le 600, sono coinvolte" in questa sparatoria "che si è trasformata in una rissa", ha spiegato il ministro degli Interni Bruno Retailleau a Bfmtv-Rmc questo venerdì mattina. Sul posto sono attesi rinforzi di polizia, ha dichiarato la prefettura di Vienne su X.