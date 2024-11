Ferentino – Nella mattinata del 30 Ottobre, davanti al Gip del Tribunale di Frosinone, si è svolta l’udienza di convalida L'articolo Ferentino. Tenta di uccidere il compagno a coltellate per gelosia. Convalidato l’arresto della donna 57enne eseguito dai Carabinieri Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Ferentino. Tenta di uccidere il compagno a coltellate per gelosia. Convalidato l’arresto della donna 57enne eseguito dai Carabinieri Leggi tutto su Cronachecittadine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cronachecittadine.it: Cronache Cittadine– Nella mattinata del 30 Ottobre, davanti al Gip del Tribunale di Frosinone, si è svolta l’udienza di convalida L'articolodiilperdaiCronache Cittadine.

Ferentino: donna accoltella il compagno alla gola. Arrestata per tentato omicidio

Ferentino: donna accoltella il compagno alla gola. Arrestata per tentato omicidio. La 57enne è stata arrestata dai carabinieri di Frosinone.

Accoltella il compagno alla gola al culmine di una lite: 57enne arrestata per tentato omicidio

Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Frosinone per aver cercato di uccidere il compagno, accoltellato alla gola ...

