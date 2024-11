Pianetamilan.it - Ex Inter, Adriano distrutto dall’alcool nelle favelas in Brasile | VIDEO

Leggi tutto su Pianetamilan.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pianetamilan.it:, ex attaccante di, Parma, Fiorentina e Roma in Serie A, filmato intra alcool e: ilè divenuto virale, ex giocatore di, Parma, Fiorentina e Roma e in Serie A, è stato filmato in compagnia di alcuni amici mentre beveva alcolici per le vie della sua favela in: guarda ilvirale sui social