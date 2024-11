Lanazione.it - Estra: coinvolgere tutti

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: L’assemblea dei soci diSpa (Alia Servizi Ambientali, Coingas, Intesa e Viva Energia),che si è tenuta ad Arezzo, ha segnato un momento significativo di unità e collaborazione. Durante l’incontro i soci hanno approvato all’unanimità un atto di indirizzo per il management della società, con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile e condivisa del gruppo che si esplichi in un coerente piano industriale. In particolare, l’assemblea ha invitato il consiglio di amministrazione a perseguire "un approccio coerente e collaborativo, coinvolgendo tutte le aziende del gruppo. Questo spirito di cooperazione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune di sviluppo e innovazione di", dicono.