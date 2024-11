Elon Musk, avvocati sulla lotteria da 1 milione di dollari: “Creata emergenza fasulla” - Battaglia legale con il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, che aveva denunciato il piano del magnate come 'schema di lotteria illegale' Gli avvocati di Elon Musk, miliardario proprietario di Tesla e SpaceX e sostenitore di Donald Trump, hanno accusato il procuratore distrettuale progressista di Philadelphia di aver “fabbricato un'emergenza fasulla” per cercare d'interrompere la Sbircialanotizia.it - Elon Musk, avvocati sulla lotteria da 1 milione di dollari: “Creata emergenza fasulla” Leggi tutto su Sbircialanotizia.it (Sbircialanotizia.it - venerdì 1 novembre 2024)- Battaglia legale con il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, che aveva denunciato il piano del magnate come 'schema diillegale' Glidi, miliardario proprietario di Tesla e SpaceX e sostenitore di Donald Trump, hanno accusato il procuratore distrettuale progressista di Philadelphia di aver “fabbricato un'fa” per cercare d'interrompere la

Elon Musk, avvocati sulla lotteria da 1 milione di dollari: "Creata emergenza fasulla"

Battaglia legale con il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, che aveva denunciato il piano del magnate come 'schema di lotteria illegale' ...

Lotteria da 1 milione di dollari per Trump, causa contro Elon Musk: lui non si presenta

Il patron X non si presenta in aula. La causa mira a frenare le sue donazioni da un milione di dollari a 'fortunati' elettori pro-Trump registrati negli Stati in bilico ...

Musk convocato in tribunale per la lotteria da 1 milione per gli elettori di Trump

Oggi l'udienza: non è ancora chiaro se il fondatore di Tesla parteciperà. Il pm non esclude di prendere in considerazione accuse penali contro l'imprenditore che ha messo un palio un milione di dollar ...

Elon Musk convocato in tribunale per donazioni pro-Trump: la lotteria illegale che scuote le elezioni Usa

Il miliardario Elon Musk è atteso in tribunale a Philadelphia per ... definendo il progetto di Musk «uno schema di lotteria illegale», e il giudice del caso, Anne Marie Coyle, ha specificato che il ...