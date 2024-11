Liberoquotidiano.it - "È venuto con l'esorcista". Gianluca Torre svela le "richieste più bizzarre": roba da non credere

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sì, distrane sulle case ce ne sono eccome. A confermarlo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista. Difficile dama tra le piùci sono i bunker. "Sta aumentando la paura della guerra e me ne hanno chiesti diversi. E poi una volta un compratore si è presentato con unper verificare che non ci fossero 'presenze'. Voleva il certificato anti fantasmi. C'è stata poi quella signora che voleva vedere la casa dell'amante del marito, dove lui aveva passato gli ultimi dieci anni della loro vita matrimoniale. Girava per la casa dicendo che sentiva 'l'odore' del marito". A Ellefa anche chiarezza sui suoi affari: "Io di ville da 20 milioni non ne ho mai avute. Ho venduto vari appartamenti della fascia attorno ai 3 milioni: non il top del mondo, ma sono delle case abbastanza importanti in alcune zone della città".