Disagi per turisti e pendolari | stop ai treni della Circumvesuviana

Disagi per migliaia di turisti e i pendolari che si servono della Circumvesuviana, in Campania, per i loro spostamenti. Infatti al momento il servizio lungo tutte le tratte è sospeso e si registrano le prime soppressioni. Questa la comunicazione che giunge dall'Ente Autonomo Volturno: "causa problemi tecnici – spiegano dall'azienda di trasporti – al momento la circolazione ferroviaria sulle linee vesuviane è momentaneamente sospesa". Oggi sono migliaia i turisti in giro per la regione e moltissimi avevano programmato di prendere i treni delle linee gestite dall'Eav.

