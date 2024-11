Calciomercato.it - DIRETTA | Conte: “L’Atalanta può sottovalutare il Napoli. Lobotka non ci sarà”

(Di venerdì 1 novembre 2024) Le parole di Antonioin conferenza stampa a Castel Volturno prima di-Atalanta: segui lasu Calciomercato.it Otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. E’ questo il bottino deldi Antoniodopo dieci giornate di Serie A. Ora c’è la sfida controdi Gasperini, vicinissimo a diventare allenatore azzurro al termine della scorsa stagione. Antonio(LaPresse) Calciomercato.itStanislavpotrebbe avere ancora bisogno di recuperare dall’infortunio muscolare subito in Nazionale. Quindi in-Atalanta toccherà ancora a Gilmour, pronto a dare continuità alle sue ultime due buone prestazioni. Nessuno stravolgimento in difesa e in attacco. Olivera a sinistraconfermatissimo; in attacco spazio al tridente Politano, Kvaratskhelia e Lukaku.