Ilgiorno.it - Delebio: incendio alla Carcano, danno l’allarme gli operai

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre 2024 – Notte di Halloween infuocata in Bassa Valtellina. Nella tarda serata di ieri è divampato un vastoall’interno dello stabilimento delladiimportante azienda attiva nella lavorazione dell'alluminio. Sono stati diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, dopo che glidel turno di notte hanno lanciato l'rme. Non ci sono state persone coinvolte ma i danni, a una prima conta, sarebbero piuttosto ingenti. Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, però, le fiamme sarebbero state innescate dal cattivo funzionamento di un grosso macchinario. Partite da qui, in breve, hanno interessato altre parti dell'importante fabbrica che lavora l'alluminio.