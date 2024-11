Conte: «Miracolo scudetto? Aiutati che Dio t’aiuta» (Di venerdì 1 novembre 2024) Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha risposta in conferenza stampa ad una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto con il Napoli al suo primo anno sulla panchina azzurra. Sarebbe quasi un Miracolo sportivo. A tal proposito l’allenatore del Napoli ha dato una risposta piuttosto eloquente. Leggi anche: Conte: «Magari l’Atalanta può sottovalutare il Napoli visto com’è andata l’anno scorso» Conte: «Dio vede e provvede, non deve mancare l’apporto nostro» Vincere lo scudetto quest’anno sarebbe un Miracolo? A chi avrebbe dato il pallone d’Oro? «Io sono molto credente e conosco solo una persona che fa i miracoli. Io prego sempre, anche per la squadra e prego che stiano bene. Io sono cattolico praticante. Oltre alla mia famiglia prego anche che i miei giocatori stiano bene. Io e i calciatori possiamo cercare di costruire qualcosa di importante e che duri nel tempo. Ilnapolista.it - Conte: «Miracolo scudetto? Aiutati che Dio t’aiuta» Leggi tutto su Ilnapolista.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Antonio, allenatore del Napoli, ha risposta in conferenza stampa ad una domanda sulla possibilità di vincere locon il Napoli al suo primo anno sulla panchina azzurra. Sarebbe quasi unsportivo. A tal proposito l’allenatore del Napoli ha dato una risposta piuttosto eloquente. Leggi anche:: «Magari l’Atalanta può sottovalutare il Napoli visto com’è andata l’anno scorso»: «Dio vede e provvede, non deve mancare l’apporto nostro» Vincere loquest’anno sarebbe un? A chi avrebbe dato il pallone d’Oro? «Io sono molto credente e conosco solo una persona che fa i miracoli. Io prego sempre, anche per la squadra e prego che stiano bene. Io sono cattolico praticante. Oltre alla mia famiglia prego anche che i miei giocatori stiano bene. Io e i calciatori possiamo cercare di costruire qualcosa di importante e che duri nel tempo.

