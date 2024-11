Liberoquotidiano.it - "Con le pacchiste...". De Martino svela il più scomodo dei retroscena: imbarazzo ad Affari Tuoi

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Stefano Demette in guardia la moglie di un concorrente. Accade ad, dove gioca l'Emilia Romagna con il pacco numero 1. Per l'occasione il concorrente Jacopo è accompagnato dalla moglie Mary. A lei il conduttore di Rai 1 vuole dire una cosa: "Io ho detto che faceva da comitato di accoglienza al parterre femminile, è molto galante. Ma quando ho saputo come si sono conosciuti, ho capito che questa cosa ha radici antiche. Una delle sue migliori amiche cercava una coinquilina. E lui ha detto: 'Se permetti i casting per la tua coinquilina li faccio io'. Ha scartato, scartato, scartato, poi è arrivata Mary". Immediata la reazione del pubblico, che non ha potuto fare a meno di ridere. Immediata la reazione del diretto interessato: "Ha fatto un periodo di prova che ha passato e poi a tempo indeterminato".