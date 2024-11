Ilgiorno.it - Comuni e associazioni alleati: "L’importante è parlare di pace"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: “Lain comune“, Cernusco entra nel direttivo del gruppo di enti locali edel Milanese fondato da Acli per mettere il tema al centro delle priorità dei. All’assessora Debora Comito è stato assegnato il compito dello sviluppo associativo, sarà lei a proporre iniziative per ampliare il raggio di azione. Nella cabina di regia anche Lucia Albrizio, assessora a Bollate, Paolo Bianchi, assessore a Rho, Lucia Mantegazza, sindaca di Gessate, Andrea Orlandi, primo cittadino di Rho, Matteo Zappa, assessore ad Arluno, Silvio Ziliotto referente delle Acli Milanesi. "Faremo una grande opera di sensibilizzazione, la guerra non può essere la norma – dice Comito –. È importantediin questo momento storico, in cui i conflitti cominciano a essere ‘consueta quotidianità’.