Frosinonetoday.it - Catanzaro-Frosinone, le probabili formazioni

Leggi tutto su Frosinonetoday.it

(Frosinonetoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilha avuto per fortuna una scossa a livello mentale dopo il cambio in panchina, ma i problemi non sono di certo risolti. Così come con il Pisa anche con il Sudtirol si è vista una squadra più compatta e 'complice', capace di saper soffrire e di capire quando era necessario spingere e