Lidentita.it - Caso Tesei – L’attacco a orologeria prima del voto in Umbria

Leggi tutto su Lidentita.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it: Donatella, la presidente della Regioneera stata iscritta nel registro degli indagati (insieme all’assessore Paola Agabiti) per un bando da 10 milioni e 700mila euro per la costituzione della filiera umbra del tartufo. La sua posizione però, secondo la procura di Perugia, è da archiviare perché il fatto non è più previsto comedelinL'Identità.