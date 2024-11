Viterbotoday.it - Capodanno a pratogiardino nel segno del risparmio: il Comune paga il palco, al resto ci pensano gli organizzatori

Leggi tutto su Viterbotoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Viterbotoday.it: Il2025 si festeggia a. Tramite delibera di giunta ilha scelto l'area che sarà dedicata al concertone di fine anno. Invece, non ha scelto ancora chi si esibirà sulnella villa cittadina. Per questo è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per