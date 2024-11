Ilgiorno.it - Campo X, commemorati i caduti della Rsi: niente saluti romani o “presente”

Milano, 1 novembre 2024 – I tricolori, i militanti dell'associazione Memento di Lealtà-Azione e i vessilli delle associazioni di ex combattenti e reduci. Come ogni anno, anche il primo novembre 2024 è andata in scena al Cimitero Maggiore la commemorazione dei 1.432 mortiRepubblica sociale italiana sepolti alX, a cui ha preso parte un centinaio di persone tra parenti e nostalgici del Ventennio fascista. Primacerimonia, gli organizzatori hanno letto un comunicato per rivendicare la correttezza delle loro azioni e per rispondere all'esposto in Questura presentato nelle ultime ore dalla presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi: "Ribadiamo che la cerimonia odierna viene organizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza".