Camper si ribalta e travolge auto sulla Cassia nord, feriti e traffico bloccato - Brutto incidente sulla Cassia nord a Viterbo. È avvenuto poco dopo le 15 di questo venerdì primo novembre all'altezza del negozio Carabetta.Stando a quanto finora ricostruito un Camper, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato dopo aver perso il controllo e ha finito la sua Viterbotoday.it - Camper si ribalta e travolge auto sulla Cassia nord, feriti e traffico bloccato Leggi tutto su Viterbotoday.it (Viterbotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Brutto incidentea Viterbo. È avvenuto poco dopo le 15 di questo venerdì primo novembre all'altezza del negozio Carabetta.Stando a quanto finora ricostruito un, per cause ancora in fase di accertamento, si èto dopo aver perso il controllo e ha finito la sua

Sicilia, Matteo si ribalta col furgone: camion lo travolge. Morto a 20 anni, feriti i suoi genitori

Aveva 20 anni e si chiamava Matteo Urzì, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6 sull’A18, tra gli svincoli di Fiumefreddo in Sicilia e Giardini Naxos ...

Camper si ribalta sulla Ss640: ferita una coppia e un cane

Sul posto oltre le ambulanze del 118 provenienti da Agrigento, i Carabinieri di Canicattì che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale, i Vigili del Fuoco che con una gru stanno ...

Incidente sulla Statale 640 al Centro Le Vigne: Camper si Ribalta, Due Donne Gravi e Cucciolo Ferito

Il mezzo coinvolto è un camper, ribaltatosi con a bordo due donne di nazionalità tedesca. Sul luogo è intervenuto un elisoccorso per trasferire le ferite all’ospedale Sant’Elia di ...

Camper si ribalta a Racalmuto, ferite due donne e un cane

(newsicilia.it)

RACALMUTO – Viaggiavano a bordo di un camper che, per cause ancora sconosciute, si è ribaltato mentre procedeva in direzione da Agrigento verso Caltanissetta. Così due donne sono rimaste gravemente ...