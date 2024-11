Ilrestodelcarlino.it - "Campanello d’allarme preoccupante. Una certa cultura rimane impunita"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Il caso delle "frasi nazifasciste" pronunciate da un quattordicenne di scuola media ad Ancona, viene definito un "episodio" dall’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) Federazione Ancona - Marche. Anppia Ancona-Marche "è vicina innanzitutto al professore maltrattato esprimendogli solidarietà per l’episodio avvenuto negli scorsi giorni in una scuola media del capoluogo dorico ed è allarmata per la situazione familiare del ragazzo protagonista di questo gesto". Se un giovane di quell’età "arriva ad inneggiare al nazifascismo in classe tutto ciò non può essere derubricato semplicemente come ‘una bravata’ – osserva Anppia – ma è ildi allarme per il riemergere di unache ad oggi riesce aree a riportare in auge certi ideali di prevaricazione.