Calendario storico dell'Arma. Carabinieri vicini ai giovani

E' arrivata anche nei locali della compagnia di Cesena la novantaduesima edizione del calendario storico dei Carabinieri, presentata ieri a Roma dal generale di corpo d'armata e comandante generale Teo Luzi. 'Carabinieri e i giovani' è il tema dell'opera, realizzata con il contributo di Marco Lodola e Maurizio de Giovanni. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di episodi che toccano temi come bullismo, dipendenze, salvaguardia dell'ambiente e del rispetto per l'altro, inclusività e solitudine sociale.