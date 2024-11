Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Una giornata di squalifica per Braunoder e Tavares

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il giudice sportivo ferma per un turno anche il team manager del Toro Andreini ROMA - In merito alla decimadi andata diA, il giudice sportivo hato per unaMatthias(Como) e Nuno(Lazio). Un turno di stop anche per il team manager del Torino Ales