Laprimapagina.it - Botta e risposta in Medio Oriente: Teheran sta per sferrare una risposta brutale al raid israeliano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Laprimapagina.it: Israele vuole a tutti i costi la guerra totale in? C’è quasi riuscita con l’appoggio dell’amministrazione Biden. Infatti l’Iran sta peruna” aldi sabato. L’ayatollah Khamenei ha ordinato al Consiglio per la sicurezza nazionale di prepararsi. “La portata dell’attacco di Israele è stata troppo grande per essere ignorata e non rispondere significherebbe ammettere la sconfitta”. Secondo la Cnn, che cita fonti militari, Israele si trova in un “alto livello di prontezza” in vista di un possibile attacco da. La Cnn, citando una fonte militare di Tel Aviv, aggiunge che stanno “ancora valutando il processo decisionale in Iran” per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia per iisraeliani contro la Repubblica islamica della scorsa settimana.