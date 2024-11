Quotidiano.net - Borsa: Asia in rosso in scia Nasdaq, Europa attesa fiacca

Borse die Pacifico in territorio negativo con Tokyo che lasul terreno il 2,6%, prima di un lungo ponte di vacanza che comprende la festività di lunedì. A pesare la correzione del listino tecnologico dela New York, mentre gli investitori guardano al voto presidenziale negli Stati Uniti la prossima settimana. Calo anche per le Piazze cinesi sulle incertezze dell' economia, malgrado l'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin sia tornato nel suo ciclo espansivo. Shanghai cede lo 0,24% ma va peggio Shenzhen che perde il 2,31%. L'ad un avvio fiacco. Mentre i future su Wall Street sono incerti. I listini guardano al dato sul mercato del lavoro americano che sarà diffuso a pochi giorni dalle elezioni.