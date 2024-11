Calcionews24.com - Bologna Lecce: Orsolini da record in trasferta, adesso deve sbloccarsi in casa. I numeri del suo avvio di stagione

Leggi tutto su Calcionews24.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Altra firma inper l’attaccante esterno delRiccardo. Ecco le sue statistiche Il gol di Cagliari certifica che Riccardosia in crescita nel rendimento, al pari del. Cosa dicono finora idel giocatore in orbita Nazionale. In campionato è sceso in campo 8 volte, per un totale di 562