Bologna a caccia della prima vittoria in casa Italiano | Col Lecce voglio gli stessi occhi di Cagliari

Bologna, 1 novembre 2024 – Continuità e prima vittoria in casa, questo cerca il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato sabato alle 15 al Dall'Ara contro il Lecce, fresco di successo al Via del Mare col Verona. Un turno infrasettimanale che ha sorriso anche e finalmente ai rossoblu, usciti vittoriosi martedì dall'Unipol Domus grazie alle firme decisive di Orsolini e Odgaard. Quattro giorni dopo, un nuovo test per capire se i problemi di un inizio di stagione lento e intricato potranno essere lasciati definitivamente alle spalle. "Cerchiamo continuità – esordisce così Vincenzo Italiano -, è ciò che dobbiamo provare ad ottenere dopo una prestazione come quella di Cagliari, alla quale va dato valore. Attenzione e qualità sono state le ricette dell'ultima vittoria e che vorrei rivedere anche domani, entrando in campo con gli stessi occhi di martedì sera.

Sabato alle 15 la sfida al Dall'Ara contro i salentini per bissare il bel successo di martedì scorso in Sardegna. Tante conferme in vista per Italiano, che però sarà ancora costretto a fare a meno deg ...

Bologna -Lecce, la conferenza stampa prepartita di Italiano "Attenzione e qualità sono state caratteristiche importanti per questa vittoria e che vorrei rivedere anche domani, andando in campo con gli ...

Sabato alle 15 al Dall’Ara il match coi salentini. In attesa della sfida di Champions col Monaco ...

Cor Bo – Fattore doppia O: il Bologna è rinato

(tuttobolognaweb.it)

La coppia Orsolini - Odgaard per far rinascere il Bologna. Così apre il Corriere di Bologna a due giorni dalla vittoria di Cagliari e ad altrettanti dalla sfida di sabato al Lecce. Quattro punti in ...