Imolaoggi.it - Blinken: ‘Israele faciliti le vaccinazioni antipolio a Gaza’

Leggi tutto su Imolaoggi.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Imolaoggi.it: NEW YORK – Il segretario di Stato americano Antonychiede a Israele di facilitare il secondo ciclo dia Gaza. “E’ urgente che sia completato nei prossimi giorni”, ha detto, come riportano i media. Il primo ciclo è stato completato e il secondo, necessario per ottenere l’immunità, doveva iniziare il 14