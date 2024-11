Europa.today.it - Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2024

Leggi tutto su Europa.today.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Europa.today.it: Leggiamo le trame delle nuove puntate di “”, la soap opera statunitense, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 3 a sabato 9, a partire dalle 13.40. Mentre alla Forrester ci si prepara per il viaggio a Roma, le tensioni tra alcuni personaggi non fanno che