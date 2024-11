Autovelox installato dal Comune di Borso del Grappa. La conducente in questione si è quindi rivolta ad Adiconsum Vicenza che aveva presentato ricorso al Tar sottolineando come il rilevatore non possedesse l'omologazione Trevisotoday.it - Autovelox non omologato a Borso del Grappa: vicentina vince il ricorso al Tar Leggi tutto su Trevisotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trevisotoday.it: Si era vista recapitare una multa per eccesso di velocità, rilevata da uninstallato dal Comune didel. La conducente in questione si è quindi rivolta ad Adiconsum Vicenza che aveva presentatoal Tar sottolineando come il rilevatore non possedesse l'omologazione

